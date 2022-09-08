В УЕФА ответили по поводу запрета въезда российских спортсменов в страны Прибалтики.

«К сожалению, мы не можем ответить на вопрос, смогут ли футболисты с российским гражданством попасть на турниры под эгидой УЕФА в страны, запретившие въезд для россиян. Этот вопрос находится не в компетенции УЕФА. Для этого следует обратиться в соответствующие органы Эстонии, Литвы, Латвии и Польши», - заявили в пресс-службе организации.

Напомним, ранее стало известно о том, что УЕФА может принять решение об участии сборной России в отборочных матчах Евро-2024 во второй половине сентября.