Владелец «Челси» Боули назвал Поттера новатором в АПЛ

Владелец «Челси» Тодд Боули дал комментарий после назначения Грэма Поттера на пост главного тренера команды. Наставник подписал пятилетнее соглашение.

«Мы очень рады, что Грэм перешел в «Челси». Он проверенный тренер и новатор в АПЛ, который соответствует нашему видению клуба», - приводит слова руководителя пресс-служба «аристократов».

Напомним, что накануне в отставку был отправлен Томас Тухель после поражения в Лиге чемпионов от загребского «Динамо» (0:1). Он возглавлял »Челси» с января 2021 года. «Синие» под его руководством выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.