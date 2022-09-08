Тьяго Мотта станет новым главным «Болоньи»

Бывший футболист миланского «Интера» и «ПСЖ» Тьяго Мотта станет новым главным тренером «Болоньи».

По информации ведущих итальянских инсайдеров. клуб и специалист уже достигли соглашения, и в ближайшее время о назначении будет объявлено официально.

Напомним, ранее с поста наставника команды был уволен Синиша Михайлович. Под его руководством в текущем сезоне «Болонья» в пяти стартовых турах Серии А набрала три очка.

Добавим, что Михайлович смог победить онкологию практически без перерыва в своей трудовой деятельности.