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Тьяго Мотта станет новым главным «Болоньи»

Клуб уволил Синишу Михайловича.
08 сентября 2022 20:29
автор: Александр Шульгин

Бывший футболист миланского «Интера» и «ПСЖ» Тьяго Мотта станет новым главным тренером «Болоньи».

По информации ведущих итальянских инсайдеров. клуб и специалист уже достигли соглашения, и в ближайшее время о назначении будет объявлено официально.

Напомним, ранее с поста наставника команды был уволен Синиша Михайлович. Под его руководством в текущем сезоне «Болонья» в пяти стартовых турах Серии А набрала три очка.

Добавим, что Михайлович смог победить онкологию практически без перерыва в своей трудовой деятельности.

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