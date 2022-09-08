Батшуайи принес «Фенербахче» победу над киевским «Динамо»

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы турецкий «Фенербахче» дома обыграл киевское «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 2:1. На 35-й минуте Густаво Энрике вывел хозяев вперед. Гости отыгрались за 25 минут до конца основного времени матча: гол на счету Виктора Цыганкова. Уже в добавленное время победу туркам принес точный удар Миши Батшуайи.

Напомним, соперниками стамбульцев и киевлян по группе являются АЕЛ и «Ренн».

Ранее «Фенербахче» и «Динамо» уже встречались между собой в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Тогда сильнее оказалась украинская команда, не пустившая стамбульцев в раунд плей-офф.

Лига Европы

Групповой этап. 1-й тур

«Фенербахче» (Стамбул, Турция) - «Динамо» (Киев, Украина) - 2:1 (1:0)

Голы: Энрике, 35; Батшуайи, 90 - Цыганков, 65.

Предупреждения: Кинг, 50; Росси, 68 - Гармаш, 11; Сирота, 78.