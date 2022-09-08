Бувач - о переходе Нгамале в «Динамо»: Мы верим, что он станет важным игроком нашей команды

Заместитель генерального директора «Динамо» по спорту Желько Бувач прокомментировал переход в клуб камерунского вингера «Янг Бойз» Николаса Нгамале. Хавбек подписал контракт по схеме «2+1». Сумма трансфера не раскрывается.

«Нгамале - быстрый атакующий игрок с большим опытом, который умеет как забивать, так и ассистировать партнерам. Мы верим, что он станет важным игроком нашей команды», - приводит слова функционера пресс-служба бело-голубых.

Напомним, 28-летний хавбек перебрался в швейцарский клуб летом 2017 года. За пять лет в этой команде он провел 224 матча, забил 40 голов и отдал 48 голевых передач.

К слову, Нгамале также выступает за сборную Камеруна. В его активе 40 матчей и 4 мяча.