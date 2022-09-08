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Нападающий «Металлурга» обратился к болельщикам клуба после поражения от «Амура»

Магнитогорский клуб уступил в овертайме со счетом 4:5.
08 сентября 2022 22:15

Нападающий «Металлурга» Данила Юров прокомментировал поражение от «Амура» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Просьба к болельщикам: не посылать нас, тренеров с трибун. Мы все понимаем сами, надо войти в наше положение и поддерживать нас, а не так поступать», - сказал хоккеист на пресс-конференции.

Напомним, что в составе магнитогорского клуба отличились Николай Голдобин, Анатолий Никонцев, Данила Юров и Джош Керри. Хабаровчане ответили заброшенными шайбами в исполнении Михала Йордана, Ярослава Лихачева, Вячеслава Грецкого, и дублем Ивана Николишина .

В следующем матче «Металлург» примет дома «Спартак» (10 сентября), а «Амур» сыграет в Хабаровске против «Куньлуня» (13 сентября).

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Нападающий «Металлурга» обратился к болельщикам клуба после поражения от «Амура»
Магнитогорский клуб уступил в овертайме со счетом 4:5.
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