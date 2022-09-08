Уткин - об отставке Василенко: Руководители «Факела» хотят дать понять, что они - хозяева положения

Известный журналист и комментатор Василий Уткин отреагировал на отставку главного тренера «Факела» Олега Василенко.

«Какой смысл сейчас был в его увольнении? Этим можно показать только одно. Руководители хотят дать понять, что они - хозяева положения», - сказал Уткин в эфире клубного ютуб-канала.

Ранее сообщалось, что новым наставником команды станет Игорь Черевченко, ранее возглавлявший «Локомотив» и «Химки». Отметим, что 48-летний специалист находится без клуба с февраля этого года.

После восьми сыгранных туров в текущем сезоне РПЛ «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка.