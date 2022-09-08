Моуринью после поражения от «Лудогорца» заявил, что «Рома» контролировала ход матча

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий после поражения своей команды от «Лудогорца» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

«Мы контролировали ход матча. Не хочу сказать, что мы провели фантастическую игру, но, по крайней мере, этого хватало, чтобы не проиграть. Мы пережили сложную ситуацию», - приводит Джанлука Ди Марцио слова португальского специалиста.

Напомним, что в составе победителей по голу забили Каули (72-я минута) и Нонато (88-я). У итальянцев отличился экс-игрок «Ростова» Эльдор Шомуродов (86-я).

После этой встречи болгарский клуб набрал три очка и возглавил группу С. Команда Жозе Моуринью расположилась на третьей позиции.

15 сентября «Рома» примет финский «ХИК», а «Лудогорец» в тот же день сыграет на выезде с испанским «Бетисом».