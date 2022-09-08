СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Моуринью после поражения от «Лудогорца» заявил, что «Рома» контролировала ход матча

Римский клуб уступил со счетом 1:2.
08 сентября 2022 23:01

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий после поражения своей команды от «Лудогорца» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

«Мы контролировали ход матча. Не хочу сказать, что мы провели фантастическую игру, но, по крайней мере, этого хватало, чтобы не проиграть. Мы пережили сложную ситуацию», - приводит Джанлука Ди Марцио слова португальского специалиста.

Напомним, что в составе победителей по голу забили Каули (72-я минута) и Нонато (88-я). У итальянцев отличился экс-игрок «Ростова» Эльдор Шомуродов (86-я).

После этой встречи болгарский клуб набрал три очка и возглавил группу С. Команда Жозе Моуринью расположилась на третьей позиции.

15 сентября «Рома» примет финский «ХИК», а «Лудогорец» в тот же день сыграет на выезде с испанским «Бетисом».

Это интересно:
«Ференцварош» в меньшинстве обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
На 16-й минуте красную карточку получил Эльдар Чивич.
08.09.2022 23:57
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Дубль Весино помог «Лацио» одолеть «Фейеноорд» в Лиге Европы
Встреча команд прошла в Риме.
08.09.2022 23:55
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Манчестер Юнайтед» дома потерпел поражение от «Реал Сосьедад» в первом туре Лиги Европы
Встреча прошла на «Олд Траффорд».
08.09.2022 23:54
Футбол
«Монако» Головина с минимальным счетом обыграл «Црвену Звезду» в матче Лиги Европы
Встреча прошла в Белграде.
08.09.2022 23:53
Футбол
Полузащитник «Зенита» Михайлов перешел в «Нижний Новгород»
Трансфер оформили на правах аренды.
08.09.2022 23:39
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Моуринью после поражения от «Лудогорца» заявил, что «Рома» контролировала ход матча
Римский клуб уступил со счетом 1:2.
08.09.2022 23:01
Футбол
Уткин - об отставке Василенко: Руководители «Факела» хотят дать понять, что они - хозяева положения
После восьми туров в текущем сезоне РПЛ воронежский клуб занимает 14-е место.
08.09.2022 22:41
Футбол
В Лужниках пройдет футбольный турнир среди блогеров «Liga Bloggers Cup»
В Лужниках пройдет футбольный турнир среди блогеров «Liga Bloggers Cup»
11 сентября в 12:00 в ОК «Лужники» на футбольном поле «Под мостом» в рамках празднования Дня города Москвы состоится турнир с участием топовых команд футбольной медиалиги «Кубок блогеров» — «Liga Bloggers Cup».
08.09.2022 22:34
Футбол
Нападающий «Металлурга» обратился к болельщикам клуба после поражения от «Амура»
Магнитогорский клуб уступил в овертайме со счетом 4:5.
08.09.2022 22:15
Футбол
«Локомотив» объявил о переходе Педро Габриэля
Контракт игрока рассчитан на 4 года.
08.09.2022 22:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Токсичная репутация — в прошлом, ставка на быстрые игры — в будущем». Ведущие букмекеры России обсудили рынок
В Москве состоялась панельная дискуссия с участием представителей ведущих российских букмекерских компаний.
Был ромб да сплыл! Как «Спартак» не стал выбираться из кадровой ямы
Недолго радовалась красно-белая торсида: резвый старт спартаковцев сменился двумя поражениями в трех последних турах РПЛ и откатом на пятое место. Первое восхищение от работы Гильермо Абаскаля и возрождения Квинси Промеса сменилось критическими оценками.
Привет Рублеву из Сьерра-Леоне и «помощь» Непомнящему от Карлсена. Новые приключения наших нейтралов
На теннисном турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке Андрей Рублев вчистую проиграл четвертьфинальный матч американцу Фрэнсису Тиафо.
Семь миллионов за голы в концовках! Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Такого не было восемь лет: Месси заменили! Главные цифры Лиги чемпионов
Статистические итоги стартового тура группового этапа ЛЧ-2022/23.
Неужели и Клопп — на выход? Как «Наполи» уничтожил «Ливерпуль», а Левандовски начал Лигу чемпионов с хет-трика за «Барсу»
Юрген Клопп после поражения 1:4 в Неаполе наверняка опасается повторить в «Ливерпуле» судьбу своего соотечественника Томаса Тухеля, который был уволен из «Челси».
Вальс Москвиной, одинокая Туктамышева и «сумасшедший» Коляда. Как завершились звездные прокаты в Петербурге
В заключительный день контрольных прокатов лучшие фигуристы Санкт-Петербурга показали новые произвольные программы. Хотя было одно исключение: Анастасия Мишина и Александр Галлямов исполнили короткую.
Немецкие тренеры вышли из моды? За что уволили Доменико Тедеско и Томаса Тухеля
7 сентября Доменико Тедеско и Томас Тухель повторили печальную участь своего соотечественника Марвина Комппера, который днем ранее был уволен из «Локомотива».
«Сыграть с Киргизией и Ираном — уже успех». Карпин — о заявке и ближайших матчах сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал расширенную заявку команды.
Учись, Даня! Как Хачанов отомстил Кирьосу за Медведева и вышел в полуфинал US Open
Российская сенсация на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке: Карен Хачанов в упорнейшем, пятисетовом матче обыграл австралийца Ника Кирьоса - того самого, что в предыдущем раунде лишил Даниила Медведева титулов чемпиона US Open и первой ракетки мира.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика