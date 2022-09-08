«Монако» Головина с минимальным счетом обыграл «Црвену Звезду» в матче Лиги Европы

Сербская «Црвена Звезда» на своем поле уступила французскому «Монако» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу монегасков.
Единственный гол на 74-й минуте забил Бреел Эмболо, реализовавший одиннадцатиметровый удар.
В следующем туре «Црвена Звезда» отправится в гости к турецкому «Трабзонспору», а «Монако» примет дома венгерский «Ференцварош», который тренирует российский наставник Станислав Черчесов. Обе игры состоятся 15 сентября.
источник: «Советский спорт»