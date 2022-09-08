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Дубль Весино помог «Лацио» одолеть «Фейеноорд» в Лиге Европы

Встреча команд прошла в Риме.
08 сентября 2022 23:55
автор: Александр Шульгин

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы римский «Лацио» на своем поле обыграл роттердамский «Фейеноорд».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Матиас Весино. Еще по одному мячу записали на свой счет Луис Альберто и Фелипе Андерсон. Отметим, что уже к перерыву римляне вели 3:0.

Гости смогли отыграть два мяч благодаря точным ударам Сантьяго Хименеса.

Также в группе F выступают австрийский «Штурм» и датский «Мидтьюлланд».

Лига Европы
Групповой этап. 1-й тур
«Лацио» (Рим, Италия) - «Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды) - 4:2 (3:0).
Голы: Альберто, 4; Андерсон, 15; Весино, 28; 63 - Хименес, 69 (с пенальти); 88.

источник: «Советский спорт»
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