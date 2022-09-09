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Авторитетный портал признал Роналду худшим игроком матча «Манчестер Юнайтед» - «Реал Сосьедад»

Английский гранд начал групповой этап Лиги Европы с поражения.
09 сентября 2022 09:35
автор: Максим Скороходов

Авторитетный интернет-ресурс Whoscored признал нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду худшим игроком домашнего матча команды против «Реала Сосьедада» (0:1) в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

Игра Роналду была оценена в 5,8 балла.

Лучшим футболистом матча с оценкой 7,4 балла назван полузащитник «Сосьедада» Микель Мирено, отыгравший все 90 минут.

Добавим, что команды выступают в рамках группы Е. Во второй игре квартета молдавский «Шериф» разгромил кипрскую «Омонию» (3:0).

источник: «Советский спорт»
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