Авторитетный портал признал Роналду худшим игроком матча «Манчестер Юнайтед» - «Реал Сосьедад»

Авторитетный интернет-ресурс Whoscored признал нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду худшим игроком домашнего матча команды против «Реала Сосьедада» (0:1) в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.
Игра Роналду была оценена в 5,8 балла.
Лучшим футболистом матча с оценкой 7,4 балла назван полузащитник «Сосьедада» Микель Мирено, отыгравший все 90 минут.
Добавим, что команды выступают в рамках группы Е. Во второй игре квартета молдавский «Шериф» разгромил кипрскую «Омонию» (3:0).
источник: «Советский спорт»