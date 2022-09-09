Полузащитник «Шахтера» Мудрик хотел бы играть в лондонском «Арсенале»

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик рассказал американским журналистам, что хотел бы продолжить свою карьеру в лондонском «Арсенале».

«Я думаю, что каждый парень мечтает об английской премьер-лиге. «Арсенал» — очень хорошая команда с очень хорошим тренером. Мне нравится, как они играют. Да, с моей стороны было бы трудно сказать «нет», я не могу сказать «нет», но трансфер не может произойти только из-за моего решения. Посмотрим, что будет зимой», - сказал украинский футболист.

Добавим, что в матче первого тура Лиги чемпионов против «Лейпцига» полузащитник «Шахтера» (1:4) отдал две голевые передачи и забил один мяч.

Этим летом Мудриком помимо «Арсенала» интересовался «Эвертон».