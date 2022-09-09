Мбаппе назвал худший момент в карьере

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал самый худший момент в карьере.

«Когда «ПСЖ» проиграл финал Лиги чемпионов. Ты заканчиваешь матч, забираешь медаль и видишь кубок, но он не для тебя. Странное чувство, но это жизнь», - сказал Мбаппе американским журналистам.

Мбаппе вместе с «ПСЖ» играл в финале Лиги чемпионов в 2020 году. Тогда французский гранд проиграл «Баварии» со счетом 0:1.

В прошлом сезоне «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала, уступив по сумме двух матчей мадридскому «Реалу» (1:0, 1:3).