Новичок «Спартака» Миха Мевля: Я готов помогать команде

Новое приобретение «Спартака» защитник Миха Мевля дал интервью клубной пресс-службе.

«Я очень рад, что я здесь. Мы все прекрасно знаем, что значит «Спартак» в России и в мире. Я очень рад, что я здесь. Когда «Спартак» звонит, остается только договорится со своим клубом. Когда дебютирую? Не знаю, это будет решать директор и тренер. Я в хорошей форме, нормально тренировался, поэтому я готов помогать команде», - сказал Мевля.

Футболист будет выступать за «Спартак» под 32-м номером.

Напомним, в России Мевля известен по выступлениям за «Сочи», «Зенит» и «Ростов». Сезон 2021/22 32-летний словенец провел в турецком «Аланьяспоре», за который сыграл 14 матчей и не отметился результативными действиями.