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Форвард «Сочи» Мелкадзе может рассмотреть вопрос со сменой российского гражданства на грузинское

У футболиста имеются грузинские корни.
09 сентября 2022 14:14
автор: Владислав Корегин

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал о том, что хочет попробовать свои силы в национальной команде.

По словам 25-летнего футболиста, он подумает о смене российского гражданства на грузинское, если в скором времени не получит вызов в сборную России.

– Вообще меня посещали такие мысли, когда мне стукнуло 24-25 лет. Футболист всего несколько лет активно играет в хорошей форме. За это время хотелось бы попасть в сборную. Возможно, в грузинскую. Общался ли я с федерацией на эту тему? Нет, – цитирует Мелкадзе «РБ-Спорт».

Отметим, что у Мелкадзе имеются грузинские корни. При этом игрок выступал за молодежные сборные России U-15, U-16, U-17, U-18, U-19 и U-21.

В текущем сезоне Мелкадзе отличился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей в восьми матчах.

источник: «РБ-Спорт»
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