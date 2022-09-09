​«Ростов» сыграет со «Спартаком» в особенной форме

Пресс-служба «Ростова» сообщила о том, что в домашнем матче девятого РПЛ со «Спартаком» клуб сыграет в специальной форме.

По информации источника, на футболках дончан будут нанесены подсолнухи, являющиеся символом Ростовской области, а также цифра «85». Тем самым, команда отметит предстоящее 85-летие своего региона. После окончания встречи футболки будут разыграны на аукционе – вся полученная сумма с продаж пойдет на благотворительность.

Напомним, что матч «Ростов» – «Спартак» состоится 11 сентября. Начало – в 19:45 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Карасев.