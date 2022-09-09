СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Салихова назвала агента Гурцкая сказочником

Тимур Гурцкая вспомнил переговоры бывшего владельца «Спартака» Федуна с итальянским тренером Конте.
09 сентября 2022 15:40
автор: Максим Скороходов

Зарема Салихова отреагировала на историю агента Тимура Гурцкая, который поведал о том, что тренер Антонио Конте просил у бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна трансферы размером 100 млн евро для выхода в плей-офф Лиги чемпионов или 50 млн для победы в чемпионате России.

Переговоры между Федуном и Конте якобы шли перед сезоном-2014/15.

«Бегемот — сказочник. То, о чем он говорит с чужих слов, было в другой стране, с другими людьми и другими условиями. А так — все верно. Ждем новые байки!» - приводит слова Салиховой «РБ-Спорт».

В настоящий момент Конте возглавляет лондонский «Тоттенхэм». После шести туров «шпоры» занимают третье место в английской премьер-лиге, отставая от лидирующего «Арсенала» на одно очко.

источник: «РБ-Спорт»
Это интересно:
Саудовская Аравия, Египет и Греция планируют подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030
В ближайшие дни заявка будет оформлена официально.
09.09.2022 16:31
Футбол
автор: Владислав Корегин
Матч между «Рейнджерс» и «Наполи» в Лиге чемпионов может быть перенесен из-за смерти Елизаветы II
Изначально игра должна была состояться 13 сентября.
09.09.2022 16:10
Футбол
автор: Владислав Корегин
Болельщики «Зенита» признали Малкома лучшим игроком клуба по итогам августа
В пяти матчах бразильский футболист забил четыре гола и отдал один ассист.
09.09.2022 15:43
Футбол
автор: Владислав Корегин
Салихова назвала агента Гурцкая сказочником
Тимур Гурцкая вспомнил переговоры бывшего владельца «Спартака» Федуна с итальянским тренером Конте.
09.09.2022 15:40
Футбол
автор: Максим Скороходов
Агент новичка «Локомотива» Педро Габриеля заявил, что футболист быстро адаптируется к России
22-летний бразилец подписал четырехлетний контракт с железнодорожниками.
09.09.2022 15:25
Футбол
автор: Максим Скороходов
Нападающий «Наполи» Осимхен пропустит около пяти недель в связи с травмой бедра
Нигерийский футболист получил повреждение в игре с «Ливерпулем».
09.09.2022 15:14
Футбол
автор: Владислав Корегин
​«Ростов» сыграет со «Спартаком» в особенной форме
Матч в рамках РПЛ состоится 11 сентября.
09.09.2022 14:45
Футбол
автор: Владислав Корегин
Форвард «Сочи» Мелкадзе может рассмотреть вопрос со сменой российского гражданства на грузинское
У футболиста имеются грузинские корни.
09.09.2022 14:14
Футбол
автор: Владислав Корегин
Новичок «Спартака» Миха Мевля: Я готов помогать команде
32-летний словенец подписал контракт по системе «1+1».
09.09.2022 13:39
Футбол
автор: Максим Скороходов
Мбаппе назвал худший момент в карьере
Нападающий «ПСЖ» не выигрывал главный клубный трофей.
09.09.2022 12:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Чимаев нокаутирует Диаса после массовой драки «из-за бороды Хамзата». Расклады и лучшие ставки на UFC 279
11 сентября в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир UFC, в главном бою которого сойдутся звезды полусреднего веса Нейт Диас и Хамзат Чимаев. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других противостояниях бойцовского вечера.
Новый поворот в «деле Федотова». Похоже, вратарь-срочник проследует по маршруту спортрота — Москва — Питер
Иван Федотов, которого летом забрили в российскую армию при подписанном контракте с «Филадельфией Флайерз», судя по всему, возобновит карьеру в КХЛ.
«Верю в результативную ничью, возможно, даже 2:2». Прогноз Ловчева на матч «Сочи» — «Динамо»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от одного из центральных матчей 9-го тура РПЛ (9 сентября, 20:00).
День «красного быка» в Храме Скорости? Расклады и лучшие ставки на Гран-при Италии
9 - 11 сентября пройдет шестнадцатый этап «Формулы-1» - на легендарной трассе в Монце. «Плеймейкер» оценил шансы пилотов и команд.
9-й тур РПЛ с матчем Карпина против «Спартака»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
9 - 11 сентября пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о девятом туре.
Черчесов не заметил потери бойца, Головин заработал победный пенальти, Роналду проиграл дома. Как стартовала Лига Европы
1-й тур группового этапа Лиги Европы получился богатым на события, в том числе с участием представителей России.
«Токсичная репутация — в прошлом, ставка на быстрые игры — в будущем». Ведущие букмекеры России обсудили рынок
В Москве состоялась панельная дискуссия с участием представителей ведущих российских букмекерских компаний.
Был ромб да сплыл! Как «Спартак» не стал выбираться из кадровой ямы
Недолго радовалась красно-белая торсида: резвый старт спартаковцев сменился двумя поражениями в трех последних турах РПЛ и откатом на пятое место. Первое восхищение от работы Гильермо Абаскаля и возрождения Квинси Промеса сменилось критическими оценками.
Привет Рублеву из Сьерра-Леоне и «помощь» Непомнящему от Карлсена. Новые приключения наших нейтралов
На теннисном турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке Андрей Рублев вчистую проиграл четвертьфинальный матч американцу Фрэнсису Тиафо.
Семь миллионов за голы в концовках! Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика