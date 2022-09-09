Салихова назвала агента Гурцкая сказочником

Зарема Салихова отреагировала на историю агента Тимура Гурцкая, который поведал о том, что тренер Антонио Конте просил у бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна трансферы размером 100 млн евро для выхода в плей-офф Лиги чемпионов или 50 млн для победы в чемпионате России.

Переговоры между Федуном и Конте якобы шли перед сезоном-2014/15.

«Бегемот — сказочник. То, о чем он говорит с чужих слов, было в другой стране, с другими людьми и другими условиями. А так — все верно. Ждем новые байки!» - приводит слова Салиховой «РБ-Спорт».

В настоящий момент Конте возглавляет лондонский «Тоттенхэм». После шести туров «шпоры» занимают третье место в английской премьер-лиге, отставая от лидирующего «Арсенала» на одно очко.