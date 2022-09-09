Болельщики «Зенита» признали Малкома лучшим игроком клуба по итогам августа

Пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что фланговый нападающий Малком стал лучшим игроком клуба в августе.

Отмечается, что за 25-летнего бразильца проголосовали 53,3 процента болельщиков сине-бело-голубых. В прошедшем месяце футболист отличился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей в пяти матчах.

Добавим, что в данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после восьми сыгранных туров, набрав 20 очков.

11 сентября подопечные Сергея Семака на своем поле примут «Оренбург».