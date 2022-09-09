Тренер «Урала» Гончаренко положительно отозвался о трансферной кампании клуба

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился мнением по поводу приобретений команды в трансферное окно.

Отметим, что екатеринбургский клуб подписал таких футболистов, как защитник Силвие Бегич, экс-хавбек сборной России Юрий Газинский, капитан национальной команды Гвинеи Ибраима Сиссе и нападающий из Нидерландов Рай Влут.

– Надо отдать должное нашему руководству за то, что откликнулось на просьбу о том, что нужно количественно и качественно усилить команду, поскольку сейчас не получается смотреть без слез на турнирную таблицу. Мы прошлись по всем позициям. Считаю, что провели очень хорошую работу, обновили команду, – цитирует Гончаренко клубная пресс-служба «шмелей».

Добавим, что после восьми сыгранных туров в чемпионате России «Урал» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав одно очко.