Виктор Гончаренко: Хочется, чтобы стадион «Урала» заполнялся как можно больше

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко призвал болельщиков команды заполнять домашнюю арену несмотря на все трудности.

«Я восхищен тем, как рьяно и энергично умеют болеть в Екатеринбурге, на прекрасном стадионе. Наша задача - создавать больше моментов. И, несмотря на проблемы с fan-ID, хочется, чтобы стадион заполнялся как можно больше, хотя бы на 60-70%, потому что город заслуживает побед. И, конечно, мы всех ждем с нетерпением. Поддержка болельщиков очень важна», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, Екатеринбург стал одним из первых городов, где для посещения матча уже требуется оформить fan-ID.

После восьми туров «Урал» вместе с московским «Торпедо» замыкает турнирную таблицу РПЛ. У обеих команд по одному очку. В следующем матче екатеринбуржцы и автозаводцы 11 сентября сыграют между собой.