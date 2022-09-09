Гончаренко о судействе: Аномально много ошибаются против нас

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко поделился своим мнением о судействе в матчах своей команды.

«Мы не можем спокойно смотреть на те результативные ошибки, которые совершаются в отношении нас. Их очень много. Я иногда задаюсь вопросом: это случайность или предвзятость? Потому что аномально много ошибаются против нас. Есть еще то, что остается за кадром», - приводит слова белорусского специалиста клубная пресс-служба.

После восьми туров «Урал» вместе с московским «Торпедо» замыкает турнирную таблицу РПЛ. У обеих команд по одному очку. В следующем матче екатеринбуржцы и автозаводцы 11 сентября сыграют между собой.