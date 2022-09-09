В дортмундской «Боруссии» объяснили, почему отказались от Роналду

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель объяснил, почему клуб отказался от подписания контракта с Криштиану Роналду.

«Почему не стали подписывать Роналду? Наш состав и так хорош. Все остальной по данной теме уже было сказано. Прекрасно понимаю, что любое слово представителя нашего клуба по данному вопросу стало бы поводом для новостей в средствах массовой информации. Это никому не нужно», - приводит слова экс-капитана «шмелей» немецкая пресса.

Ранее стало известно, что португалец рассматривал вариант с «Боруссией», поскольку, во-первых, хотел прибавить к своим титулам звание чемпиона Германии. Во-вторых, Дортмунд выступает в Лиге чемпионов, а форвард имеет множество рекламных контрактов, подвязанных к выступлению в главном европейском клубном турнире.

Наконец, Роналду впечатлен посещаемостью домашних матчей «Боруссии». Арена «шмелей» стабильно собирает по 80 тысяч зрителей.

В итоге руководство «Боруссии» призналось, что не потянуло бы финансовые запросы игрока, а сам футболист принял решение остаться в «Манчестер Юнайтед» после того, как манкунианцы объявили о переходе в команду бывшего одноклубника Криштиану по мадридскому «Реалу» Каземиро.