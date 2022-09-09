Бывший защитник «Спартака» Максимович может стать игроком «Ромы»

Сербский защитник Никола Максимович, пребывающий в статусе свободного агента, может пополнить состав «Ромы».

По информации итальянских СМИ, римский клуб рассматривает кандидатуру 30-летнего футболиста в качестве усиления своей оборонительной линии в связи с серьезной травмой Мараша Кумбуллы.

Отметим, что ранее в своей карьере Максимович выступал в Серии А за «Наполи», «Дженоа» и «Торино».

В период с января по июнь 2018 года игрок защищал цвета «Спартака» – всего за красно-белых он провел 11 матчей.