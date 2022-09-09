Серб Мажич вошел в состав ЭСК РФС

Бывший сербский арбитр Милорад Мажич стал членов ЭСК РФС, сообщает пресс-служба организации.

49-летний судья получил категорию арбитра ФИФА в 2009 году. Работал на двух чемпионатах мира в 2014 и 2018 году. В 2016 стал главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА, в 2018 – финала Лиги Чемпионов. Милорад Мажич – первый иностранец, который получил звание лучшего арбитра китайской Суперлиги. В 2019-м завершил карьеру.

Мажич стал девятым членом действующего состава ЭСК. Помимо него, в состав комиссии также входят руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев (без права голоса), Сергей Зуев, Александр Гвардис, Николай Иванов, Равшан Ирматов, Сергей Фурса, Николай Левников, Эдуард Малый.