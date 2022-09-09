Новичок «Динамо» Маричаль выйдет в стартовом составе клуба в матче с «Сочи»

«Сочи» и «Динамо» объявили свои стартовые составы на матч девятого тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команд состоится в пятницу, 9 сентября, на стадионе «Фишт». Начало – в 20:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Кирилл Левников.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Юрганов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Мелкадзе.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Захарян, Макаров, Гагнидзе, Грулев, Тюкавин.

Добавим, что в данный момент «Сочи» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Что касается «Динамо», то бело-голубые идут четвертыми (16 очков).