В УЕФА прокомментировали проведение товарищеского матча между Россией и Боснией

В УЕФА отреагировали на проведение товарищеского матча между командами России и Боснии и Герцеговины.

«Мы хотели бы подтвердить, что УЕФА не возражает против проведения Футбольной федерацией Боснии и Герцеговины товарищеского матча с Российским футбольным союзом на территории РФС. Товарищеские матчи выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА. Таким образом, любое участие в товарищеском матче не влияет и не противоречит решению Исполнительного комитета УЕФА об отстранении российских команд от соревнований под эгидой УЕФА», - такое сообщение от имени союза появилось в соцсетях.

Кроме того, в УЕФА указали боснийцам на то, чтобы в первую очередь боснийцы были уверены в своей безопасности.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Россия сыграет с Боснией в ноябре в Санкт-Петербурге. В октябре команда Валерия Карпина проведет матчи с Киргизией и Ираном, однако эти встречи пройдут на выезде.