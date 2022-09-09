Мартемьянов высказался о нарушении режима игроками «Сибири»: Полная чушь!

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов опроверг слухи о фактах нарушения режима в команде отдельными игроками.

«Была информация, что Шенфельд, Бутузов и Коротков перед матчем с «Куньлунем» нарушили режим? Полная чушь. Парни сыграли не в полную силу матч со «Спартаком», были претензии по игре, и, естественно, из состава выпали. А то, что написали, - я не знаю, где взяли информацию. Это полная чушь. Такого не было», - сказал специалист на пресс-конференции.

Напомним, сегодня «Сибирь» провела домашнюю встречу против «Куньлуня» и уверенно выиграла со счетом 4:0. До этого новосибирцы уступили московскому «Спартаку» (0:1).