Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов заявил, что «Аталанта» проявляла к нему интерес

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов рассказал о том, что «Аталанта» была заинтересована в его подписании в прошедшее трансферное окно.

– Интерес «Аталанты»? Мой агент говорил, что на него выходили люди, спрашивали, какие у меня условия, какая позиция. Но это был просто интерес, не более того, – цитирует Зайнутдинова портал «Метарейтинг».

Напомним, что 24-летний Зайнутдинов перешел в ЦСКА в августе 2020 года. Сумма его трансфера из «Ростова» составила два миллиона евро. Всего в составе армейцев он отыграл 60 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Действующий контракт футболист из Казахстана с красно-синими рассчитан до конца сезона-2024/25.