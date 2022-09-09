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Экс-форвард «Ливерпуля» Крауч считает, что матчи АПЛ не нужно было переносить из-за смерти королевы

В Великобритании объявлен национальный траур.
09 сентября 2022 20:40
автор: Александр Шульгин

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч объяснил, почему, по его мнению, не стоило переносить матчи седьмого тура АПЛ из-за смерти королевы Елизаветы II.

«Я знаю, что это всего лишь игра, а некоторые вещи гораздо важнее, но представьте, что все матчи состоялись бы в эти выходные. Чёрные повязки, соблюдение тишины, национальный гимн, игра королевского оркестра… Для миллионов зрителей по всему миру. Разве это не лучшие проводы?», - написал ветеран в своих соцсетях.

Напомним, королева Великобритании скончалась накануне на 97-м году жизни. Елизавета правила государством более 70 лет, взойдя на престол в 1952 году.

Сегодня руководством АПЛ после совещания с кабинетом министров было принято решение о переносе поединков седьмого тура.

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Экс-форвард «Ливерпуля» Крауч считает, что матчи АПЛ не нужно было переносить из-за смерти королевы
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