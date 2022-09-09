Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Пьянич выступил против проведения матча с Россией

Центральный полузащитник клуба из ОАЭ «Шарджа», а также сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич поделился мнением по поводу предстоящего товарищеского матча с Россией.

Ранее стало известно, что встреча между национальными командами состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге.

– Я слышал о решении федерации. Руководители знают мою позицию. Они звонили, спрашивали, что я думаю об этом матче. Я сказал то, что думаю, а потом был удивлен совсем другому решению. У меня нет слов, – приводят слова Пьянича боснийские СМИ.

Напомним, сборная России лишилась возможности выступать на международной арене из-за непростой геополитической ситуации.

Помимо игры с Боснией и Герцеговиной, подопечные Валерия Карпина проведут матчи против Киргизии и Ирана.