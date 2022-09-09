Голы Мелкадзе и Нобоа принесли «Сочи» домашнюю победу над «Динамо»

«Динамо» потерпело свое первое поражение в текущем сезоне чемпионата России. В пятницу, 9 сентября, подопечные Славиши Йокановича на выезде уступили «Сочи» (1:2) в матче девятого тура.

Отметим, что в составе бело-голубых гол забил нападающий Денис Макаров, отличившийся на 40-й минуте. Соперник ответил забитыми мячами форварда Георгия Мелкадзе (6) и полузащитника Кристиана Нобоа (11).

В данный момент «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Сочи» идет пятым (16 очков).

18 сентября «Сочи» на своем поле примет «Факел», а «Динамо» днем ранее дома сыграет с «Зенитом».

Чемпионат России

9-й тур

«Сочи» – «Динамо» – 2:1 (2:1)

Голы: Мелкадзе, 6. Нобоа, 11 – Макаров, 40.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Юрганов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Бурмистров (Сарвели, 65), Нобоа, Юсупов (Кравцов, 79), Мелкадзе (Ушатов, 88).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Даса, 66), Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Фомин (Гладышев, 78), Захарян, Макаров, Гагнидзе (Норманн, 46), Грулев (Лесовой, 46), Тюкавин (Смолов, 46).

Предупреждения: Скопинцев (37), Юсупов (63), Макарчук (90+3).