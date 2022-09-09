Форвард «Сочи» Мелкадзе признан лучшим игроком матча с «Динамо»

Пресс-служба РПЛ сообщила о том, что лучшим игроком матча девятого тура «Сочи» – «Динамо» (2:1) был признан нападающий южан Георгий Мелкадзе.

Отметим, что в прошедшей встрече 25-летний футболист отличился забитым мячом, а также отдал результативный пас на хавбека Кристиана Нобоа в эпизоде со вторым голом команды Вадима Гаранина. В текущем сезоне форвард забил четыре гола и отдал два ассиста в девяти играх.

Напомним, что в данный момент «Сочи» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. 18 сентября сочинцы на своем поле примут «Факел».