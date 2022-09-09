Тренер «Динамо» Йоканович: «Сочи» играл лучше нас и заслуженно победил

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвел итоги матча девятого тура чемпионата России, в котором его клуб на выезде уступил «Сочи» (1:2).

Отметим, что бело-голубые потерпели свое первое поражение в новом сезоне РПЛ. В данный момент команда занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

– Мы очень плохо вошли в игру, пропустили два быстрых гола. Сочинцы были быстрее нас, лучше действовали в единоборствах. Потом мы проснулись, отыграли один мяч, пытались вернуться в игру во второй половине, но наших усилий не хватило, чтобы заработать сегодня очки. «Сочи» играл лучше нас и заслуженно победил, – цитирует Йокановича клубная пресс-служба бело-голубых.

Добавим, что 17 сентября «Динамо» на своем поле примет «Зенит».