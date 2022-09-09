Точилин назвал важной победу «Сочи» в домашнем матче с «Динамо»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал домашнюю победу клуба над «Динамо» (2:1) в матче девятого тура чемпионата России.

Отметим, что в составе сочинцев голы забили нападающий Георгий Мелкадзе, признанный лучшим игроком прошедшей встречи, и полузащитник Кристиан Нобоа. Бело-голубые ответили забитым мячом хавбека Дениса Макарова.

– Хотел бы поздравить свою команду с победой! Она заслуженная, тяжелая и для нас очень важная. Мы, конечно, разбирали соперника, готовились к «Динамо». В игре делали акценты на проблемы, которые есть у соперника. В первые 15–20 минут мы правда показали очень хороший футбол. Этот задел позволил с преимуществом отыграть оставшийся матч, – приводит слова Точилина клубная пресс-служба южан.

Добавим, что в данный момент «Сочи» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. 18 сентября клуб на своем поле примет «Факел».