Член Исполкома Футбольного союза Боснии Хусич заявил, что сделает все ради отмены матча с Россией

Член Исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич негативно высказался о возможном проведении товарищеского матча со сборной России.

Ранее стало известно, что встреча между национальными командами состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге.

– Я сделаю все, что в моих силах, чтобы встреча не состоялась. Я уже связался с некоторыми членами Исполнительного комитета и уверен, что смогу убедить коллег аргументами, что на данный момент нам не нужен матч с Россией. Пока Россия находится под санкциями УЕФА и ФИФА, мы должны вести себя так, как от нас ожидают элиты футбола. Мы не должны нарушать отношения с другими альянсами из-за матча с Россией или даже с развитым западным миром, – цитируют Хусича боснийские СМИ.

Напомним, сборная России лишилась возможности выступать на международной арене из-за непростой геополитической ситуации.

Помимо игры с Боснией и Герцеговиной, подопечные Валерия Карпина проведут матчи против Киргизии и Ирана.