ЦСКА – «Краснодар»: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 10 сентября, ЦСКА примет «Краснодар» в матче 9-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 17.30 по местному времени.

Следить за ходом противостояния можно будет в прямом эфире «Матч Премьер» или на его официальном сайте. Стоимость трансляции – 149 рублей.

Напомним, в новом сезоне чемпионата России армейцы занимают 2-е место, набрав 17 очков. В активе «быков» – столько же, однако, команда Александра Сторожука расположилась на третьей строчке, поскольку уступает красно-синим по дополнительным показателям.

Ранее стало известно, что главным арбитром матча ЦСКА – «Краснодар» выступит Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.