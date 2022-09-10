Сегодня «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в матче АПЛ

Сегодня, 10 сентября, «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм» в перенесенном матче 7-го тура АПЛ.
Встреча пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 19.30 мск, а главным арбитром поединка выступит Майкл Оливер.
Следить за ходом противостояния можно будет на площадке Setanta Sports.
Напомним, в новом сезоне чемпионата Англии команда Хосепа Гвардиолы занимает 2-е место, набрав 14 очков. У подопечных Антонио Конте – столько же, однако, они расположились на третьей позиции, поскольку уступают по дополнительным показателям.
источник: «Советский спорт»