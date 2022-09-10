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Тренер «Челси» Поттер рассчитывает на подписание Криштиану Роналду

Также наставник хочет, чтобы команда приобрела двух игроков «Брайтона».
10 сентября 2022 11:02
автор: Владислав Корегин

Новый главный тренер «Челси» Грэм Поттер заинтересован в усилении состава команды в ближайшие два трансферных окна.

По информации испанских СМИ, 47-летний специалист надеется, что клуб подпишет нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Также в шорт-лист наставника «синих» входят два игрока «Брайтона», а именно центральный полузащитник Мойзес Кайседо и форвард Леандро Троссар.

Напомним, что 8 сентября «Челси» объявил о подписании пятилетнего контракта с Поттером. На должности главного тренера клуба он заменил Томаса Тухеля.

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