Тренер «Челси» Поттер рассчитывает на подписание Криштиану Роналду

Новый главный тренер «Челси» Грэм Поттер заинтересован в усилении состава команды в ближайшие два трансферных окна.

По информации испанских СМИ, 47-летний специалист надеется, что клуб подпишет нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Также в шорт-лист наставника «синих» входят два игрока «Брайтона», а именно центральный полузащитник Мойзес Кайседо и форвард Леандро Троссар.

Напомним, что 8 сентября «Челси» объявил о подписании пятилетнего контракта с Поттером. На должности главного тренера клуба он заменил Томаса Тухеля.