Бывший форвард сборной Украины Кравец призвал боснийских игроков отказаться от игры с Россией

Бывший нападающий сборной Украины Артем Кравец, в данный момент выступающий за турецкий «Сакарьяспор», высказался о возможном проведении товарищеского матча между Россией и Боснией.

Ранее стало известно, что встреча между национальными командами состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге. Против данной игры уже выступили два боснийских футболиста – полузащитник Миралем Пьянич и нападающий Эдин Джеко.

– Я знаю боснийцев как очень честных и хороших ребят. Вы просто не можете поехать туда на этот товарищеский матч, – написал Кравец в своих соцсетях.

Напомним, сборная России лишилась возможности выступать на международной арене из-за непростой геополитической ситуации.

Помимо игры с Боснией и Герцеговиной, подопечные Валерия Карпина проведут матчи против Киргизии и Ирана.