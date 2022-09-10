Далот отказался от трансфера в «Милан» ради борьбы за место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед»

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот имел возможность пополнить состав «Милана» в летнее трансферное окно.

Согласно данным британских СМИ, «россонери» хотели подписать 23-летнего португальца, однако сам игрок отказался от данного перехода ради того, чтобы побороться за место в стартовом составе «красных дьяволов».

Напомним, что Далот выступает за «МЮ» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он отыграл семь матчей, отдав один результативный пас. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

С октября 2020-го по июня 2021 года Далот играл в составе «Милана» на правах аренды.