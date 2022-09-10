«Атлетико» признал экс-полузащитника «Зенита» Витселя лучшим игроком клуба по итогам августа

Пресс-служба «Атлетико» сообщила о том, что лучшим игроком команды в августе был признан полузащитник Аксель Витсель.

Отметим, что в прошедшем месяце 33-летний бельгиец принял участие в трех матчах, отыграв на позиции центрального защитника. В этих встречах «матрасники» пропустили лишь два мяча.

Напомним, Витсель пополнил состав «Атлетико» прошедшим летом на правах свободного агента, подписав с клубом однолетний контракт с возможностью его продления еще на сезон.

В период с 2012-го по 2017 годы хавбек защищал цвета «Зенита». Вместе с петербуржцами он стал чемпионом России.