«Реал» планирует подписать новый контракт с Анчелотти

Руководство «Реала» рассматривает возможность продления контракта с главным тренером клуба Карлом Анчелотти.

По информации испанских СМИ, в стане «сливочных» довольны результатами команды под руководством 63-летнего итальянца. Также отмечается, что специалист пользуется большим уважением среди футболистов мадридского клуба.

Напомним, что Анчелотти вновь возглавил «Реал» летом 2021 года. В прошедшем сезоне клуб стал чемпионом Испании, а также завоевал Лигу чемпионов.

Действующий контракт опытного специалиста с «галактикос» рассчитан до 30 июня 2024 года.