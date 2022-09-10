Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис хочет стать игроком «Арсенала» в зимнее трансферное окно

Опорный полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис заинтересован в том, чтобы перейти в «Арсенал».

По информации британских СМИ, 24-летний бразилец готов пополнить состав лондонского клуба в январе 2023 года. Прошедшим летом «канониры» пытались подписать хавбека за 30 миллионов евро, однако команда из Бирмингема отказалась продавать футболиста за сумму ниже 35 миллионов.

Напомним, что Луис выступает за «Астон Виллу» с июля 2019 года. Всего за клуб он отыграл 117 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.