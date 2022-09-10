«Милан» объявил о продлении контракта с полузащитником клуба Тонали

Пресс-служба «Милана» сообщила о том, что клуб подписал новое трудовое сотрудничество с опорным полузащитником Сандро Тонали.

Отмечается, что контракт между «россонери» и 22-летним хавбеком рассчитан до конца сезона-2026/27. Согласно данным итальянских СМИ, заработная плата футболиста была увеличена с 1,5 до 3 миллионов евро.

Напомним, Тонали защищает цвета «Милана» с сентября 2020 года. Всего в составе красно-черных он отыграл 87 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. В прошлом сезоне игрок вместе с командой стал чемпионом Италии.