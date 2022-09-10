Тренер «Рубина» Веретенников высказался о дебюте Дзагоева в составе казанского клуба

Тренер «Рубина» Олег Веретенников прокомментировал дебют полузащитника Алана Дзагоева за казанский клуб.

Отметим, что 32-летний хавбек отыграл 64 минуты в матче восьмого тура Первой лиги с «Аланией» (2:2). Также в прошедшей встрече дебютировал Руслан Безруков.

– Безруков провел хороший матч, жаль, что не использовал голевой момент в конце первого тайма. Алан тоже достаточно качественно провел то время, которое был на поле, – цитирует Веретенникова клубная пресс-служба казанцев.

Напомним, что Дзагоев пополнил состав «Рубина» 2 сентября этого года, подписав с командой контракт до конца сезона-2022/23. Ранее футболист покинул ЦСКА на правах свободного агента.