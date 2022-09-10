«Химки» – «Крылья Советов». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Крыльев Советов» на матч девятого тура чемпионата России.
Отметим, что очная встреча команд состоится в субботу, 10 сентября, на стадионе «Арена-Химки». Начало – в 15:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалев.
«Химки»: Лантратов, Тихий, Филин, Волков, Зуев, Ломовицкий, Кухарчук, Камышев, Магомедов, Главчич, Гбане.
«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Якуба, Соколов, Ежов, Коваленко, Глушенков.
Добавим, что в данный момент самарский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Химки» идут 13-ми (7 очков).
источник: «Советский спорт»