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«Химки» – «Крылья Советов». Стартовые составы команд

Игра между командами состоится 10 сентября в 15:00 мск.
10 сентября 2022 13:55
автор: Владислав Корегин

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Крыльев Советов» на матч девятого тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команд состоится в субботу, 10 сентября, на стадионе «Арена-Химки». Начало – в 15:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалев.

«Химки»: Лантратов, Тихий, Филин, Волков, Зуев, Ломовицкий, Кухарчук, Камышев, Магомедов, Главчич, Гбане.

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Якуба, Соколов, Ежов, Коваленко, Глушенков.

Добавим, что в данный момент самарский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Химки» идут 13-ми (7 очков).

источник: «Советский спорт»
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