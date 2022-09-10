«Будет достаточно тяжелый матч»: в «Рубине» недовольны качеством поля на стадионе «Велеса»

Тренер «Рубина» Олег Веретенников дал комментарий клубной пресс-службе перед матчем против «Велеса» в 9-м туре ФНЛ.

«У «Велеса» есть интересные игроки. Логуа хорошо исполняет стандарты, мы это знаем, к этому готовимся. Мартынович и Фамейе готовятся по индивидуальной программе. У нас еще есть время. Посмотрим, успеют они восстановиться или нет.

Будет достаточно тяжелый матч. Искусственное поле не самого лучшего качества. Надеемся на то, что мы все-таки наберем эти три очка, которые нам очень нужны», – заявил специалист.

Напомним, «Велес» примет «Рубин» на стадионе «Авангард», расположенный в Домодедово. Главным арбитром встречи выступит Евгений Буланов из Саранска. Он даст стартовый свисток в 14.00 мск.