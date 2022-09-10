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Гришин считает ЦСКА фаворитом матча девятого тура РПЛ с «Краснодаром»

Игра состоится 10 сентября в 17:30 мск.
10 сентября 2022 14:46
автор: Владислав Корегин

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин считает, что московский клуб одержит победу над «Краснодар» в матче девятого тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команд состоится в субботу, 10 сентября, на стадионе «ВЭБ-Арена». Начало – в 17:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Иванов.

– Да, ЦСКА является фаворитом. Армейцы набрали ход. «Краснодар» – хорошая команда, показывает неплохой футбол. Но грядущий матч подопечные Александра Сторожука проведут на чужом поле, а в центре обороны у них не все гладко. Думаю, игра будет непростая. Но ЦСКА победит. Скорее всего, с разницей в один мяч, – цитирует Гришина RT.

Добавим, что в данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. Что касается «Краснодара», то «быки» идут третьими (17 очков).

источник: «RT на русском»
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