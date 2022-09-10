Свищев заявил, что в матче между Боснией и Россией должно быть меньше политики и больше спорта

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о возможном проведении товарищеского матча сборной Боснии и Герцеговины с Россией.

Ранее стало известно, что встреча между национальными командами состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге. Против данной игры уже выступили два боснийских футболиста – полузащитник Миралем Пьянич и нападающий Эдин Джеко.

– Боснийцам надо играть, несмотря на желание важных футболистов их сборной. У кого-то может материальной мотивации нет в этом матче, поэтому и не хотят играть. В товарищеской игре должно быть меньше политики и больше спорта. Надо развивать межнациональные отношения, – цитирует Свищева «РБ-Спорт».

Напомним, что сборная России лишилась возможности выступать на международной арене из-за непростой геополитической ситуации.

Помимо игры с Боснией и Герцеговиной, подопечные Валерия Карпина проведут матчи против Киргизии и Ирана.