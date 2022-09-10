Тихонов допустил, что «Факел» может обыграть «Локомотив» в домашнем матче РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался о матче девятого тура чемпионата России «Факел» – «Локомотив».

Отметим, что очная встреча команд состоится 11 сентября в Воронеже. Начало – в 15:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владислав Безбородов.

– У «Факела» нет ни одной победы и три проигранных последних матча. Команда сменила тренера, и я не думаю, что это пойдет на пользу «Факелу», но есть еще преданные и активные болельщики, которые гонят команду вперед. И, конечно же, они ждут первой победы. «Факелу» нужны очки, и поэтому будем надеяться на хороший футбол и ждать, что «Факел» возьмет свое, – приводит слова Тихонова портал «Метарейтинг».

Добавим, что в данный момент «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков.

Что касается «Факела», то воронежцы идут 14-ми (4 очка). Ранее должность главного тренера команды покинул Олег Василенко.